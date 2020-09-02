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Меркель подтвердила, что Навальный стал жертвой отравления "Новичком"

2 сентября, 18:50

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Блок ХДС/ХСС не исключает введения новых санкций в отношении России из-за отравления Навального

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы "Новичок", заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

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По ее словам, Москва должна ответить на вопросы о произошедшем с Навальным, сообщает ТАСС.

"Есть серьезные вопросы, на которые только российское правительство может и должно дать ответы", – сказала она.

А тем временем блок ХДС/ХСС не исключает введения новых санкций в отношении России из-за ситуации с отравлением Навального, заявил внешнеполитический эксперт фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Юрген Хардт.

"Германия вместе с другими государствами Евросоюза должна выработать в отношении России единую позицию, которая не исключает дальнейших санкционных шагов", – приводятся его слова на сайте блока.

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Напомним, 2 сентября представитель правительства Штеффен Зайберт сообщил, что анализы, проведенные специальной лабораторией при берлинской клинике Charite, где сейчас борются за жизнь Навального, безо всяких сомнений определили этот яд.

На этом фоне правительство Германии "самым решительным образом" осудило отравление и "настоятельно рекомендовало прокомментировать этот вопрос" правительству России.

Напомним, утром 20 августа самолет, следовавший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия Навального. Политика экстренно госпитализировали, он впал в кому. Позже Навального перевезли в больницу в Германии. Немецкие врачи заявили, что оппозиционер был отравлен.

28 августа Charite сообщила, что Навальный все еще находится в коме, но угрозы для жизни нет.

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отправление Ангела Меркель санкции против России Алексей Навальный новичок

Источник: Сегодня

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