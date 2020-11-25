Мэр Черкасс проиграл Зеленскому в суде

Киевский апелляционный суд оставил без изменения решение Печерского суда, который не удовлетворил иск мэра Черкасс Анатолия Бондаренко к президенту Владимиру Зеленскому.

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Об этом сообщает пресс-служба суда.

По результатам апелляционного рассмотрения решение Печерского районного суда города Киева от 1 октября оставлено без изменений, а апелляционную жалобу, поданную в интересах Бондаренко, – без удовлетворения.

Отметим, речь идет об иске мэра Черкасс к президенту о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации и взыскании компенсации морального вреда. Бондаренко подал в суд на Зеленского после того, как глава государства назвал его "бандитом". В октябре Печерский районный суд Киева пришел к выводу, что высказывания Зеленского не содержат заведомо ложной информации и избыточности оценочных суждений и признал его слова в адрес мэра как личное, субъективное мнение.

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Как сообщали новости "Сегодня", 20 мая на итоговой пресс-конференции Владимир Зеленский, говоря о мэре Черкасс, заявил, что не сядет за один стол с такими бандитами. Президента удивляет, что городом руководит фигурант 19 уголовных производств.

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После этих слов мэр Черкасс рассказал Зеленскому, как стал "бандитом". Чиновник уверяет, что все уголовные производства, которые возбуждены, – это за его политическую деятельность.

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