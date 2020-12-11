Мэр Черкасс извинился перед президентом: видео

Проигравший судебный иск против президента Владимира Зеленского мэр Черкасс Анатолий Бондаренко предложил оставить их конфликт в прошлом и "забыть об их противостоянии".

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Об этом он заявил в видеообращении, которое было опубликовано 11 декабря на его странице в Facebook.

"На сьогоднішній день я як міський голова хотів би, в першу чергу, повибачатися перед президентом за те, що я не себе відстоював, а відстоював жителів нашого міста", – признал Анатолий Бондаренко.

Градоначальник назвал себя горячим, но искренним человеком, и предупредил, что будет "завжди стоять пліч-о-пліч з патріотами нашої країни".

"Так що, пане президенте, хотів би вибачитися офіційно", – добавил Бондаренко.

Он назвал своим заданием "сообща работать на Украину" и отстаивать интересы страны.

Обращение Бондаренко записал после того, как Черкасский городской совет утвердил обновленный состав своего исполнительного комитета, в который вошли семь человек: мэр, его первый заместитель и четыре заместителя, а также секретарь горсовета. Одним из заместителей по вопросам деятельности исполнительных органов совета была утверждена представительница "Слуги народа" Анастасия Чубина.

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Напомним, что конфликт Бондаренко и Зеленского разгорелся в мае этого месяца, когда последний, комментируя 19 уголовных производств, открытые в отношении черкасского градоначальника, сказал, что он "за один стол с таким бандитом не сядет".

27 мая Бондаренко подал иск в суд о защите своей чести, достоинства, деловой репутации, однако проиграл. Апелляционный суд также встал на сторону Зеленского.

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