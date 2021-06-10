Медведчук проиграл еще один суд – нардеп заплатит 300 тысяч гривен

Издательство, выпустившее книгу "Дело Василия Стуса", добилось компенсации всех судебных издержек на суде против нардепа

Украинское издательство Vivat выиграло апелляцию по делу о книге о диссиденте Василии Стусе против народного депутата Виктора Медведчука, которого обязали выплатить крупную компенсацию.

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Об этом в своем Facebook сообщил 10 июня автор книги "Дело Василия Стуса", историк Вахтанг Кипиани.

"Можно вечно смотреть на три вещи – как поют птицы, как течет Днепр и... как Медведчук проигрывает суды", – пишет Кипиани.

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Соответствующее решение принял Киевский апелляционный суд, наложив на Медведчука обязательство выплатить Vivat 300 тыс. гривен в качестве судебных издержек по им же инициированному делу.

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По словам Кипиани, он все еще ждет, пока Медведчук выплатит ему 780 гривен в качестве судебного сбора после того, как суд принял решение закрыть дело.

Напомним, что 10 июня коллегия судей Киевского апелляционного суда удовлетворила иск издательства "Vivat" о взыскании с Медведчука судебные расходов в размере 297 тыс. гривен, в том числе 295 тыс. – за на профессиональную правовую помощь и расходы, связанные с явкой представителей в суд, а также 2 тыс. судебного сбора за подачу апелляционной жалобы.

Судьи пришли к выводу, что "расходы на профессиональную юридическую помощь и расходы, связанные с явкой представителей общества в районный суд, является соразмерными со сложностью этого дела".

У Виктора Медведчука его 30 дней на обжалование решения в Верховном суде.

Напомним, что в октябре 2020 Дарницкий райсуд Киева частично удовлетворил иск Медведчука к Кипиани и издательству Vivat.

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Из книги "Дело Василия Стуса" приказали убрать упоминания о нардепе, который был адвокатом репрессированного поета, а само издание запретили распространять без разрешения истца. Кроме того, Кипиани заплатил Медведчуку 768,40 гривен в качестве судебного сбора.

Но 19 марта это решение было отменено Киевским апелляционным судом.

О том, как, будучи адвокатом Василия Стуса, Виктор Медведчук заявил, что его подзащитный виновен, читайте в материале на нашем сайте.

О чем еще говорят 10 июня в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: