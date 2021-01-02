Майя Санду приедет в Украину перед старым Новым годом

Советник Зеленского рассказал, какие страны заинтересованы в налаживании отношений с Украиной

/ Фото: president.gov.ua

Президент Молдовы Майя Санду посетит Украину во время новогоднего локдауна – 12 января.

Реклама

Об этом сообщил дипломатический советник, заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква изданию "Зеркало недели".

Читайте также: Санду приняла присягу президента Молдовы и заговорила на украинском (видео)

"Новый год начнем с перезагрузки двусторонних отношений с Молдовой – 12 января состоится официальный визит в Украину новоизбранного президента Майи Санду", – подчеркнул он.

Жовква высказал намерение плодотворно сотрудничать с государствами Северной Европы: со Швецией как действующим председателем ОБСЕ и с Норвегией как непостоянным членом Совета Безопасности ООН.

Реклама

Сохраняя динамику интенсивных контактов с Литвой, Владимир Зеленский уже запланировал совместное обсуждение политических вопросов с президентом Литовской Республики, сообщил Жовква.

С Польшей Украина будет продолжать развивать как экономические и политических отношения, так и обсуждать вопросы безопасности.

Напомним, украинцы массово возвращаются из ЕС.

Ранее в Молдове состоялась церемония инаугурации новоизбранного президента страны Майи Санду:

Видео: Facebook

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама