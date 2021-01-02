Майя Санду приедет в Украину перед старым Новым годом

Президент Молдовы Майя Санду посетит Украину во время новогоднего локдауна – 12 января.
Об этом сообщил дипломатический советник, заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква изданию "Зеркало недели".
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"Новый год начнем с перезагрузки двусторонних отношений с Молдовой – 12 января состоится официальный визит в Украину новоизбранного президента Майи Санду", – подчеркнул он.
Жовква высказал намерение плодотворно сотрудничать с государствами Северной Европы: со Швецией как действующим председателем ОБСЕ и с Норвегией как непостоянным членом Совета Безопасности ООН.
Сохраняя динамику интенсивных контактов с Литвой, Владимир Зеленский уже запланировал совместное обсуждение политических вопросов с президентом Литовской Республики, сообщил Жовква.
С Польшей Украина будет продолжать развивать как экономические и политических отношения, так и обсуждать вопросы безопасности.
Напомним, украинцы массово возвращаются из ЕС.
Ранее в Молдове состоялась церемония инаугурации новоизбранного президента страны Майи Санду:
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