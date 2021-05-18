Массовое сокращение, высокие зарплаты и строгий отбор. Как изменится СБУ по новому закону

Пока законопроект приняли только в первом чтении, но уже вскоре текст документа окажется в сессионном зале

/ Фото: СБУ

Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая обнародовала законопроект о реформе Службы безопасности Украины. И несмотря на то, что документ пока приняли только в первом чтении, скоро проект рассмотрит комитет, и он окажется в сессионном зале.

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Законопроект вынесли на общественное обсуждение, еще в течение недели будут принимать предложения от граждан.

Какие вопросы затронуты в документе, разобрался сайт "Сегодня".

Один из главных вопросов, который наверняка интересует сотрудников СБУ, – зарплаты. И здесь им обещают достойный оклад.

Минимальная сумма, которую смогут получать сотрудники СБУ, – 45 тысяч гривен. Также к окладу будет добавлена и сумма за выслугу, спецзвание, научное звание, знание иностранных языков и т.д.

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Кроме того, при увольнении в связи с сокращением штата или же при наличии выслуги более 10 лет сотрудникам будут выплачивать 50% месячной суммы зарплаты за каждый год службы. Если же увольнение происходит по семейным обстоятельствам – 25% суммы.

Однако есть и плохие новости. Ведь сотрудникам СБУ грозит массовое сокращение, но происходить этот процесс будет постепенно. Из 31 тысячи сотрудников (максимальный штат ведомства) хотят оставить всего 17 тысяч. Административный аппарат СБУ станет госслужащими, а следователей переведут в штат Государственного бюро расследований.

Ко всему прочему попасть в СБУ будет непросто. Если сейчас при аттестации наличие другого гражданства проверяют только у сотрудника, потом не будут принимать даже тех, у кого родственники являются гражданами РФ или лицами без гражданства Украины. На работу в СБУ будут принимать после аттестации и переаттестации – и только с первого раза.

Что касается полномочий, то у СБУ все еще останется право задерживать лиц, подозреваемых в совершении преступлений, а основанием для получения информации будет не решение суда, а запрос начальника функционального подразделения СБУ.

Вероятно, с 1 января 2024 года функции досудебного расследования у СБУ отнимут. Также это касается и досудебного расследования уголовных правонарушений, которые представляют угрозу госбезопасности. Как именно это будет работать – пока неизвестно.



Кроме того, в случае, если законопроект будет одобрен, у контрразведывательных подразделений появится большое преимущество – им можно будет свободно входить в помещения и на земельные участки, а также свободно перемещать лиц и предметы через государственную границу. Но для проведения таких мероприятий судья должен будет в течение 6 часов вынести решение.

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Тем не менее, как написала сама Безуглая, в обнародованном документе еще есть неточности и еще будут вноситься правки.

Как мы писали ранее, президент Владимир Зеленский предлагает лишить Административные суды возможности останавливать решения СБУ, Государственной миграционной службы и Госпогранслужбы о запрете въезда иностранцев.

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4564, которым предлагается упростить оформление украинских паспортов с отметкой о регистрации на временно оккупированных территориях.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине