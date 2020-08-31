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Мариинский дворец откроют для экскурсий: что покажут в резиденции президента

31 августа, 21:27

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Посетить архитектурную жемчужину можно будет уже с 4 сентября

Церемониальная резиденция президента Украины в отреставрированном Мариинском дворце станет доступной для экскурсий с 4 сентября. Посетить дворец можно будет в пятницу, субботу и воскресенье, с 10:00 до 17:00, сообщает пресс-служба Банковой.

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Для этого необходимо предварительно забронировать дату и время своего визита на сайте m-palace.com.ua, а непосредственно перед началом экскурсии – купить билет. Продолжительность экскурсии – 45 минут.

Стоимость билета составляет 150 грн. Для льготных категорий граждан – 75 грн. Бесплатными экскурсии будут для детей до семи лет.

По четвергам доступ во дворец будут иметь только организованные группы школьников. Для них будет предусмотрена особая программа экскурсии с учетом возраста, класса и специфики исторического периода, который они изучают.

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"Этот дворец имеет долгую и сложную историю. Но это также часть украинской истории. И я считаю, правильно открыть двери дворца для всех людей, всех украинцев, чтобы каждый смог коснуться страниц этой истории: порой драматических, а порой – выдающихся", – отметил президент Владимир Зеленский.

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Во время экскурсии можно будет ознакомиться с экспозицией картин и подарков президентов Украины, церемониальным залом, залом для переговоров, говорится в сообщении главы государства.

А министр культуры Александр Ткаченко на своей странице в Facebook заметил:

"Это нормальная европейская практика, когда государственные резиденции, открывают не только для официальных мероприятий, церемоний и встреч иностранных делегаций. Замечательно, что мы ее перенимаем".

Напомним, в январе 2020-го разразился скандал, когда в Мариинском парке заменили фонари на 18 млн гривен.

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Смотрите, как президент Украины Владимир Зеленский в Маринском встретился с коллегой из Швейцарии Симонеттой Соммаругой.

Видео: president.gov.ua

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мариинский парк мариинский дворец резиденция президент Украины

Источник: Сегодня

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