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Мама больше не любит скорость? За сколько Дубинский продает свой "зеленый" Mercedes

15 марта, 15:42

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Нардеп спустя полгода немного скинул цену, но все равно продает дороже, чем стоят такие гелики

Исключенный из партии "Слуга народа" народный депутат Александр Дубинский выставил на продажу свой зеленый Mercedes почти за 50 тысяч долларов.

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Об этом свидетельствует объявление на сайте AutoRIA.

Речь идет об автомобиле Mercedes-Benz G 55 AMG, 2009 года выпуска, пробег 108 000 км, номерной знак АА 9955ХТ. Как известно, зеленый "гелик" Дубинскому подарила его мама.

Примечательно, что в предыдущем объявлении в августе прошлого года была указана цена 55 000 долл. А вот на днях, 4 марта, появилось новое объявление. Его автор скинул цену и просит за "гелик" 49 900 долл. При этом стоит отметить, что средняя цена на аналогичные автомобили составляет 39 – 43 тыс. долл.

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Очевидно, Дубинский рассчитывает заработать на престижности его "раскрученной" в СМИ тачке.

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Вот только теперь внедорожник уже не зеленый. 14 марта Дубинский выложил в своем Instagram фото "гелика" черного цвета и подписал: "Зеленый был ошибкой". Очевидно, тут двоякий намек, возможно, он сожалеет о своей работе в партии "Слуга народа". А еще тут явный намек на то, что его Gelandewagen зеленого цвета уже несколько месяцев не получается продать.

Напомним, нардепа Александра Дубинского, которого только 13 марта включили в руководящий орган партии власти, 14 марта отстранили от должности главы Киевской областной организации партии "Слуга народа".

Ранее мы писали, что в начале февраля Дубинский был исключен из фракции в Верховной Раде.

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автомобили Mercedes Александр Дубинский
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