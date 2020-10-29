Малюська объяснил скандальные решения КСУ. Что будет дальше

Теперь за недостоверное декларирование чиновников придется наказывать более мягко

Министр юстиции Денис Малюська, комментируя решения Конституционного суда об отмене наказания за незаконное обогащение и ситуацию с декларированием, рассказал, как власти будут решать эту проблему.

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Об этом он написал в Facebook.

Министр коротко объяснил, что же все-таки произошло:

КСУ указал, что влияние Национального агентства по предотвращению коррупции (как органа исполнительной власти) на суды (как органы судебной власти) неконституционно;

суд отменил все ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, причем по всем чиновникам, на не только судьям (спецпроверка кандидатов перед назначением в госорганы власти);

КСУ указал, что уголовная ответственность за декларирование недостоверных сведений является чрезмерной, и такую ​​ответственность тоже отменил.

При этом Мальюська объяснил, что КСУ не отменял само электронное декларирование или уголовную ответственности за незаконное обогащение. Также остался действовать и электронный реестр деклараций, хотя доступ к его данным будет ограничен.

Как власти будут решать эту проблему

"Мы (Верховная Рада, Офис президента, Кабинет министров и экспертное сообщество) достаточно быстро выработаем законопроект, ограничим (или вообще исключим) влияние НАПК на судей. Скорее всего, судьи получат свой отдельный механизм контроля за состоянием и расходами, который не будет уступать НАПК, то есть антикоррупционный контроль за судьями будут сохранен. Ну и действие норм антикоррупционного законодательства будет восстановлено", – сказал министр.

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Глава Минюста добавил, что декларирования недостоверной информации (или недекларирование) придется наказывать более мягко, через административную ответственность, однако это не особо будет отличаться от санкций согласно Уголовному кодексу, поскольку и там наказание не было слишком жестким.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. В КСУ объяснили скандальное решение.

В свою очередь НАПК заявляет, что суд своим решением также заблокировал назначение победителей выборов. Антикоррупционеров лишили доступа к государственным реестрам, которые необходимы для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

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