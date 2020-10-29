Малюська объяснил скандальные решения КСУ. Что будет дальше

Министр юстиции Денис Малюська, комментируя решения Конституционного суда об отмене наказания за незаконное обогащение и ситуацию с декларированием, рассказал, как власти будут решать эту проблему.
Об этом он написал в Facebook.
Министр коротко объяснил, что же все-таки произошло:
- КСУ указал, что влияние Национального агентства по предотвращению коррупции (как органа исполнительной власти) на суды (как органы судебной власти) неконституционно;
- суд отменил все ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, причем по всем чиновникам, на не только судьям (спецпроверка кандидатов перед назначением в госорганы власти);
- КСУ указал, что уголовная ответственность за декларирование недостоверных сведений является чрезмерной, и такую ответственность тоже отменил.
При этом Мальюська объяснил, что КСУ не отменял само электронное декларирование или уголовную ответственности за незаконное обогащение. Также остался действовать и электронный реестр деклараций, хотя доступ к его данным будет ограничен.
Как власти будут решать эту проблему
"Мы (Верховная Рада, Офис президента, Кабинет министров и экспертное сообщество) достаточно быстро выработаем законопроект, ограничим (или вообще исключим) влияние НАПК на судей. Скорее всего, судьи получат свой отдельный механизм контроля за состоянием и расходами, который не будет уступать НАПК, то есть антикоррупционный контроль за судьями будут сохранен. Ну и действие норм антикоррупционного законодательства будет восстановлено", – сказал министр.
Глава Минюста добавил, что декларирования недостоверной информации (или недекларирование) придется наказывать более мягко, через административную ответственность, однако это не особо будет отличаться от санкций согласно Уголовному кодексу, поскольку и там наказание не было слишком жестким.
Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. В КСУ объяснили скандальное решение.
В свою очередь НАПК заявляет, что суд своим решением также заблокировал назначение победителей выборов. Антикоррупционеров лишили доступа к государственным реестрам, которые необходимы для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.
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