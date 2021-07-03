Українська
$ 27,38
32,52
  1. Новости политики

"Мало, что выгнали?" – Богдан пришел в комментарии под мем Коболева о Боге

3 июля 2021 0:20

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Бывший руководитель Нафтогаза попросил Андрея Богдана не искажать шутку "грязной политикой"

Коболев и Богдан пошутили о банане и расизме. Коллаж: "Сегодня"

Коболев и Богдан пошутили о банане и расизме. Коллаж: "Сегодня"

Экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, который возглавлял компанию семь лет и был уволен в апреле 2021 года, показал в Facebook шуточный мем под названием "субъективность vs объективность".

Реклама

"Ну вот на**ена ти опять критикуешь Первого? Мало тебе, что выгнали?",написал комментарий под публикацией экс-глава ОП Андрей Богдан.

На что Коболев ответил: "Не надо искажать замечательную пятничную шутку вашей грязной политикой! Иногда банан – это просто банан".

Не пропусти!
Бельгия – Италия: видео голов и обзор четвертьфинала Евро
Бельгия - Италия

Как мы писали ранее, в самолете по возвращению в Украину Андрея Богдана с новой возлюбленной заметили журналисты "Сегодня". Вероятно, он с ней отдыхал в элитном турецком отеле Maxx, а это – недешевое удовольствие. Один из самых "недорогих" туров в отель, где предусмотрен VIP-сервис для гостей, стоит более 460 тыс. грн за 10 дней (проживание в номере Suite).

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как бывший глава Офиса президента Андрей Богдан был замечен в Киевском зоопарке, куда пришел со своей собачкой поглазеть на животных. Но, как оказалось, не только полюбоваться, но и потрогать.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

"Это красная линия": у Путина озвучили их самый большой страх по УкраинеВласть
Какой-то детский страх: Зеленский отреагировал на слова Путина о НАТО
Какой-то детский страх: Зеленский отреагировал на слова Путина о НАТОВласть
Поймали на горячем: нардеп от
Поймали на горячем: нардеп от "Слуги народа" в Раде рассматривал фото голого мужчиныВласть
"Наезды" из-за коренных народов выглядят нелепо: "слуга народа" пристыдил ПутинаВласть
"Россия развернула ракеты и может ударить по Украине" – закончатся ли учения НАТО войной?Власть
Этих
Этих "зайчиков" там точно не будет: Резников об участии боевиков в "нормандском формате"Власть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять