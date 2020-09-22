Макрон предупредил об опасности нового разлома в Европе из-за ситуации в Беларуси

Нынешняя ситуация в Беларуси может привести к новому разлому на континенте, считает президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом он заявил в ходе дебатов на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает ТАСС.

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"Положение дел в Белоруссии рискует создать новый разлом на континенте", – сказал Макрон.

Он призвал избежать любого иностранного вмешательства в ситуацию в Беларуси и уважать "стремления белорусского народа".

"Политический диалог должен быть налажен, а любого иностранного вмешательства необходимо избежать", – заявил французский президент.

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Напомним, президент России Владимир Путин, выступая перед юбилейной 75-й Генассамблеей ООН, цинично заявил о праве народов самим определять свою судьбу и пообещал, что РФ будет помогать "урегулировать" региональные кризисы и конфликты.

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Мы также сообщали, что президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что мировое сообщество должно привлечь к ответу Китай за распространение по миру коронавируса.

21 сентября в Нью-Йорке с соблюдением беспрецедентных мер безопасности и в необычном формате проходит юбилейная, 75-я сессия Генассамблеи ООН.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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