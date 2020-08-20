Евросоюз готов выступить посредником в переговорах властей и оппозиции

Беларусь, где 12 сутки продолжаются мирные протесты против президента Александра Лукашенко , самостоятельно должна организовать диалог между властью, оппозицией и гражданским обществом.

Реклама

Об этом в четверг, 20 августа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в летней резиденции форте Брегансон, сообщает ТАСС.

"В Беларуси необходим диалог между властями, оппозицией и гражданским обществом, – отметил он. – Мы хотим, чтобы белорусы смогли сами организовать этот диалог, но Евросоюз готов сопровождать этот процесс, если Беларусь согласится на его посредничество".

В тренде Макрон предостерег Беларусь: Украинский сценарий не должен повториться

"Необходимо избежать повторения того, что произошло в Украине", — подчеркнул он и добавил, что ЕС заинтересован в демократическом переходном периоде в республике, диалоге и организации выборов.

Напомним, после массовых выступлений украинцев против президента Виктора Януковича, тогдашний глава государства в феврале 2014 года бежал в Россию, которая начала вооруженную агрессию против Украины – в марте захватила Крым и в августе-сентябре оккупировала часть Донбасса.

Реклама

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама