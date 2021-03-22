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Ляшко взял себе новую собаку, а в ошейнике оказалась записка (видео)

22 марта, 15:41

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Собаку в воскресенье на окружной нашли волонтеры и политик решил приютить ее

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко взял себе новую собаку, которая была найдена волонтерами в Киеве. Об этом он сообщил в Facebook.

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У собаки уже было имя.

"Эту прекрасную собачку вчера на окружной нашли волонтеры с запиской в ошейнике. Сегодня Ласка уже имеет новый дом, где никогда не будет знать несправедливости и горя. Теперь она навсегда будет жить в нашей большой любящей собачьей семьи. Спасибо волонтерам за неравнодушие и спасенную жизнь", – написал Ляшко.

Видео: facebook.com/O.Liashko

В записке, которая находилась в ошейнике, говорится, что хозяин собаки умер и ей срочно нужен новый дом: "Я Ласка – очень добрая собака. Хороший охранник. Хозяин умер".

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Как сообщали новости "Сегодня", 21 февраля стало известно о смерти любимой собаки Ляшко. Политик показывал фото с маленькой и уже взрослой Никой.

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собака Олег Ляшко

Источник: Сегодня

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