Ляшко требует принять антикризисные законы в поддержку пострадавших от карантина

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко требует от правительства и парламента принять антикризисный пакет законов в поддержку малого и среднего бизнеса, а также социально незащищенных граждан, которые пострадали из-за карантина, введенного для борьбы с пандемией коронавируса.

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Об этом Ляшко заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Предлагаемый политиком пакет законов состоит из двух частей.

"Первая – инициативы для поддержки малого и среднего бизнеса, чтобы было кому работать. Не надо изобретать велосипед – берите и делайте то, что делается в Европе и во всем мире. Налоговые каникулы и реальная поддержка бизнеса – это обязанность власти", – заявил он.

Вторая часть предлагаемых лидером РПЛ антикризисных мер – поддержка уязвимых категорий граждан, которые больше всего страдают от пандемии: пенсионеры, одинокие, многодетные семьи, люди, которые потеряли работу.

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"У людей не за что покупать еду, лекарства и платить коммуналку. Поэтому власть обязана дать ответы на эти вопросы, внести изменения в бюджет и оказать прямую помощь этим людям", – подчеркнул Ляшко.

Он также объяснил, где можно взять деньги на эти инициативы.

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"Парламент должен немедленно восстановить уголовную ответственности за коррупцию, чтобы коррупционеры сидели не в депутатских креслах, а в тюрьмах. Надо немедленно пересмотреть бюджет и сократить расходы на чиновничий аппарат и органы управления. Зато в госбюджете на следующий год рост этих расходов – на миллиарды гривен. На врачей, говорят, денег нет, а на армию чиновников есть", – возмущается политик.

Ляшко также потребовал начать реальную борьбу с контрабандой и налоговыми схемами.

"Кроме этого, по данным Счетной палаты, сегодня госдолг составляет 347 млрд гривен, 36% бюджета идет на его погашение. Поэтому мы требуем от правительства начать переговоры с международными партнерами по реструктуризации этих долгов", – добавил он.

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Мы также сообщали, что 80% украинских ФОПов смогут погасить налоговые долги, если заработает предложенная президентом программа помощи бизнесу во время карантина. Речь идет о 735 тыс. предпринимателей, которые задолжали менее 3000 гривен.

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