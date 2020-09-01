Ляшко рассказал, сколько Украина способна делать тестов на коронавирус в неделю

Украинские лаборатории могут проводить за неделю 130 тысяч тестов на коронавирус.

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Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов, – пишет Укринформ.

"В лабораториях сегодня наши возможности – это 130 тысяч тестов в неделю. В дальнейшем мы дополнительно поставляем автоматические станции для выделения РНК-вируса, а также амплификаторы, и эта мощность возрастет", – сказал Ляшко.

Параллельно растут и мощности частных лабораторий. По словам заместителя главы Минздрава, дополнительно для больниц, оказывающих помощь больным с коронавирусной болезнью, включили лабораторной пакет, который позволит им контактировать с частными лабораториями.

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Ляшко добавил, что по показателям последних недель Украина уже находится на среднеевропейском уровне по количеству тестов на коронавирус.

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Ранее сообщалось, что при госпитализации с подозрением на коронавирус ПЦР-тест не нужен.

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