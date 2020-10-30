Ляшко рассказал, как можно законно уволить судей Конституционного Суда

Если и разгонять КСУ, то сделать это нужно законно, подчеркнул политик

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко назвал позорным решение Конституционного суда об "амнистии" коррупционеров. При этом он предложил варианты решения проблемы.

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Об этом политик рассказал в опубликованном на его странице в Facebook видео.

"Решение Конституционного суда о ликвидации всей антикоррупционной инфраструктуры в Украине, за которую голосовали, в том числе и фракция "Радикальной партии" в прошлом созыве парламента, – это позорное, унизительное, оскорбляющее каждого украинца решения. Потому что, фактически, чиновникам разрешили и дальше воровать", – сказал он.

При этом Ляшко объяснил, как должна действовать власть, чтобы восстановить справедливость и сохранить государство. В первую очередь, по его мнению, и президент, и правительство, и парламент должны законным образом уволить судей.

"Немедленно внести на рассмотрение Верховной Рады законы о восстановлении ответственности за коррупционные преступления. Законы о восстановлении права НАПК мониторить и следить за образом жизни чиновников, закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование и многие другие законы, которые дадут возможность усилить борьбу с коррупцией. Роспуск Конституционного Суда предусмотрен законом о КСУ и Конституцией Украины. Если власть, президент хотят изменить Конституционный Суд, они должны внести законопроект в Верховную Раду об изменениях в Конституцию, изменения в закон о КСУ, изменить увольнения судей КСУ и после этого, в соответствии с законом и Конституцией, уволить этих судей", – рассказал политик.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. Сам суд объяснил свое решение.

Накануне в НАПК заявляли, что суд своим решением заблокировал назначение победителей выборов. Антикоррупционеров лишили доступа к государственным реестрам, которые необходимы для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти.

В связи с этим 29 октября на Банковой состоялось срочное заседание СНБО под председательством президента. Стало известно, что Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект как неотложный, которым предлагает уволить весь состав Конституционного Суда.

Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

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