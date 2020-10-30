Ляшко рассказал, как можно законно уволить судей Конституционного Суда

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко назвал позорным решение Конституционного суда об "амнистии" коррупционеров. При этом он предложил варианты решения проблемы.
Об этом политик рассказал в опубликованном на его странице в Facebook видео.
"Решение Конституционного суда о ликвидации всей антикоррупционной инфраструктуры в Украине, за которую голосовали, в том числе и фракция "Радикальной партии" в прошлом созыве парламента, – это позорное, унизительное, оскорбляющее каждого украинца решения. Потому что, фактически, чиновникам разрешили и дальше воровать", – сказал он.
При этом Ляшко объяснил, как должна действовать власть, чтобы восстановить справедливость и сохранить государство. В первую очередь, по его мнению, и президент, и правительство, и парламент должны законным образом уволить судей.
"Немедленно внести на рассмотрение Верховной Рады законы о восстановлении ответственности за коррупционные преступления. Законы о восстановлении права НАПК мониторить и следить за образом жизни чиновников, закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование и многие другие законы, которые дадут возможность усилить борьбу с коррупцией. Роспуск Конституционного Суда предусмотрен законом о КСУ и Конституцией Украины. Если власть, президент хотят изменить Конституционный Суд, они должны внести законопроект в Верховную Раду об изменениях в Конституцию, изменения в закон о КСУ, изменить увольнения судей КСУ и после этого, в соответствии с законом и Конституцией, уволить этих судей", – рассказал политик.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. Сам суд объяснил свое решение.
Накануне в НАПК заявляли, что суд своим решением заблокировал назначение победителей выборов. Антикоррупционеров лишили доступа к государственным реестрам, которые необходимы для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти.
В связи с этим 29 октября на Банковой состоялось срочное заседание СНБО под председательством президента. Стало известно, что Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект как неотложный, которым предлагает уволить весь состав Конституционного Суда.
Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда
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