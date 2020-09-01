Ляшко рассказал, что является причиной вспышек коронавируса в Украине

Дни рождения и свадьбы являются опасными мероприятиями, по мнению Ляшко

Причиной сильных вспышек коронавируса в Украине, где могут вернуть жесткий карантин из-за COVID-19, являются массовые мероприятия.

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Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко во время эфира Общественного вещания "UA: Первый".

"Причиной массовых вспышек становятся массовые мероприятия. В частности празднования дней рождения, свадьбы, или праздники, когда съезжаются в определенное село люди из окрестных сел или городов. И происходят обширные контакты", – заметил он.

Мол, если после этого оказывается кто-то инфицированным, то так начинает движение "цепочка передачи инфекции".

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По его мнению, сейчас – очень важно в стране предотвратить распространение коронавируса именно там, где существуют большие скопления людей.

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Ранее Ляшко объяснил, что делать школе в случае коронавируса у одного из учеников.

Напомним, что в Киеве проверяют на коронавирус канализации. А ВОЗ предупредила о катастрофе из-за отмены карантинных мер.

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