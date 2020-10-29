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Ляшко показал, как "рисовали" победу на выборах его сопернику

29 октября, 20:27

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Полученные на участках десятки голосов поддержки в ЦИКе превратились в ноль

Т.н. победа "слуги народа" Анатолия Гунько на довыборах в Верховную Раду на 208-м округе в Бахмаче Черниговской области была "нарисована" при переписывании протоколов о результатах голосования.

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Об этом его соперник – лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко – сообщает на своей странице в Facebook.

В качестве доказательства политик привел протокол с избирательного участка №740453, где он получил поддержку 46 человек, однако на сайте Центризбиркома эта цифра превратилась в ноль.

Напомним, Ляшко не согласен с результатами выборов в 208-м округе и заявил о фальсификациях и подкупе избирателей. Он очень сомневается, что в его родном округе мог победить представитель партии власти Гунько, которого, по его словам, "никто и знать не знал".

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Адвокат Ляшко подал жалобы насчет пересчета результатов довыборов в Верховную Раду по 208-му мажоритарному округу в Черниговской области, где баллотировался лидер "Радикальной партии".

По словам "радикала", согласно параллельному подсчету голосов, он уверенно победил Гунько.

По данным ЦИКа, по результатам обработки 100% бюллетеней, "слуга народа" опередил "радикала" более чем на два процента голосов избирателей: 34,10% (21 245 голосов) против 31,78% (19 799 голосов). Третье место – у самовыдвиженки Людмилы Давиденко, вдовы мажоритарщика с 208-го округа Валерия Давиденко, застрелившегося в мае 2020-го: 26,68% (16 622 голосов).

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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