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Ляшко поборол COVID-19: санврач рассказал, как болел после вакцины

25 марта, 17:32

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Чиновнику Минздрава даже не понадобился повторный ПЦР-тест на коронавирус

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко выздоровел после того, как заболел COVID-19 после вакцинации. Болезнь прошла без осложнений, и даже не понадобилось делать повторный ковид-тест.

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Об этом он написал в Facebook.

"Друзья, выздоровел и вернулся к работе. Как и прогнозировал, болезнь протекала легко, без осложнений", – сообщил он.

По его словам, он находился на больничном до отсутствию клинических проявлений заболевания в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов. В таком случае сдавать повторно ПЦР-тест не нужно.

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"Даже после получения первой дозы вакцины и в случае, если инфицирование происходит до 22 дня после прививки, все равно болезнь протекает легче", – заявил Ляшко.

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Он добавил, что вторую дозу вакцины сможет получить аж через 6 месяцев.

Как сообщали новости "Сегодня", Украина побила "рекорд" по числу смертей и новых случаев заболевания за сутки.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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коронавирус COVID-19 Виктор Ляшко

Источник: Сегодня

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