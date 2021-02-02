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Ляшко: Импорт электроэнергии из РФ – это угроза нацбезопасности

2 февраля, 14:33

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Поставки российского электричества в Украину – это угроза национальной безопасности нашей страны, считает политик

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко требует прекратить закупать электроэнергию у России и призвал власти инициировать закон о прекращении импорта.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он опровергает заявления "Укрэнерго", что якобы оснований для ограничения импорта электроэнергии из РФ нет.

"Основание для запрета российского импорта железобетонное: его продолжение – это прямая угроза национальной безопасности Украины, остановка большого количества предприятий в Украине и головокружительный рост безработицы украинцев, особенно среди шахтеров и энергетиков. Не говоря уже о том, что покупка российского электричества или газа – это надругательство над памятью павших от российского агрессора и циничное унижение живых защитников Украины", – заявил Ляшко.

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В связи с этим он призвал президента Украины и правительство инициировать закон о запрете российского и белорусского импорта электроэнергии.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Украине с 1 февраля запустили импорт электроэнергии из России. Две компании получили доступ к межгосударственным сечениям для импорта электроэнергии из России в феврале 2021 г.

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Россия электроэнергия импорт Владимир Зеленский Олег Ляшко

Источник: Сегодня

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