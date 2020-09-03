Ляшко об отравлении Навального: Средневековое варварство за чертой зла

Реакция цивилизованного мира на отравление российского оппозиционера Алексея Навального Кремлем должна быть жесткой. В этом убежден лидер Радикальной партии Олег Ляшко.
На своей странице в Facebook политик назвал средневековым варварством это преступление и призвал мир наказать преступников.
"Немцы установили, что Навального отравили "Новичком". Тем самым, которым российские спецслужбы отравили Скрипалей в Великобритании и многих других. Травить по политическим мотивам собственных сограждан, как это делает путинский режим, – это средневековое варварство за чертой зла. Цивилизованный мир должен объединить усилия, чтобы наказать преступников", – написал Ляшко.
Лидер РПЛ считает, что мир должен отреагировать на преступления Кремля усилением санкций и, прежде всего, остановкой строительства газопровода "Северный поток – 2".
"Если Германия не остановит строительство "Северного потока – 2" после установления факта отравления Навального – она станет ответственной за преступления Кремля. Разговоры о санкциях без реальной остановки "Северного потока – 2" – это имитация справедливости", – убежден Ляшко.
Напомним, председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген заявил, что ситуация вокруг отравления Навального выходит за пределы германо-российских отношений и требует единого европейского решительного ответа, вплоть до отказа от "Северного потока – 2".
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