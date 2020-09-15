Ляшко: На 208 округе строится сеть подкупа избирателей

Людям дают 400 грн до голосования и обещают еще столько же после

На 208 округе в Черниговской области один из кандидатов от власти строит сеть подкупа избирателей. Об этом заявил Олег Ляшко в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

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"У них нет другого шанса выиграть у меня, только подкупом. Людям раздают по 400 грн до выборов, потом обещают после того, как проголосуют, еще дать по 400 грн", – говорит он.

По словам политика, он и его соратники сделали соответствующие заявления в правоохранительные органы:

"Мы каждый день сообщаем об этих фактах. Мы знаем людей, которые этим занимаются. Я надеюсь, что полиция сделает все, чтобы не было подкупов на моем округе".

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"Я предупреждаю общество, ЦИК и правоохранительные органы, что сегодня в 208 округе выстраивается сеть подкупа избирателей. И это, я считаю, не просто преступление. Это унижение тех людей, которые живут в округе", – добавил политик.

Напомним, ранее Олег Ляшко также заявлял о том, что реакция цивилизованного мира на отравление российского оппозиционера Алексея Навального Кремлем должна быть жесткой. На своей странице в Facebook политик назвал средневековым варварством это преступление и призвал мир наказать преступников.

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