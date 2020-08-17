Лукашенко встретили на заводе криками "Уходи! Позор!" (видео)

Рабочие встретили Лукашенко отнюдь не радушно. Тем не менее, он выступил с речью

В понедельник, 17 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко выступил перед группой бастующих рабочих Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).

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Его перебивали крики недовольных: "Позор! Уходи!". На это Лукашенко им сказал: "Отвечаю вам на этот вопрос: можете еще покричать".

Видео: Nexta/Telegram

Видео: Nexta/Telegram

"Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет", – так он ответил на требование провести новые президентские выборы.

После встречи с рабочими президент улетел на своем вертолете.

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При этом толпа протестующих из-под завода МЗКТ отправилась к другому предприятию – Минскому автомобильному заводу (МАЗ).

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Как уже сообщалось, жители Беларуси уже девятый день протестуют против нечестного подсчета результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко победил в первом же раунде – как утверждают в ЦИК, за него якобы проголосовали 80% избирателей.

Это вызвало народное недовольство – остальные кандидаты оспорили результаты, а жители страны вышли на многочисленные митинги. Власти бросили против протестующих спецназ, который жестко разгонял демонстрантов, включая несовершеннолетних, женщин и пожилых людей. При этом, кроме дубинок, правоохранители применяли светошумовые гранаты и другие спецсредства. Множество демонстрантов были жестоко избиты, а двое из них погибли – один на демонстрации в Минске, а второй после задержания в Гомеле.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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