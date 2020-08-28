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Лукашенко вспомнил Гитлера и припугнул Европу "пожаром" из Беларуси

28 августа, 14:28

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Диктатор назвал Беларусь трамплином для броска на Россию

Не признаваемый Евросоюзом президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает делать громкие заявления в адрес Запада. Вот и в пятницу, 28 августа, выступая перед специально отобранными рабочими трудового коллектива ООО "Савушкин-Орша", он заявил, что за границей должны подумать, во что может превратиться Европа, если в Беларуси полыхнет, сообщает БЕЛТА.

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"Надо утихомириться, и им тоже, за границей, взять голову в руки, успокоиться и подумать, во что может превратиться Европа, если здесь (в Беларуси. – Ред.) полыхнет. Вы же прекрасно понимаете", – заявил Лукашенко.

"Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга (президента РФ Владимира Путина о формировании резерва силовиков для подавления протестов в Беларуси. – Ред.). Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем", – продолжил нагнетать страхи Лукашенко.

По его словам, в этом случае Беларусь может превратиться в театр военных действий, где "будут решаться не наши вопросы": "Им (на Западе. – Ред.) не Беларусь нужна. Беларусь – это трамплин, как обычно, в Россию. Только не так, как Гитлер группу армий Центр бросил на Москву. Технологии другие. Надо сломить эту власть, которая есть, подсунуть другую, которая обратится к иностранному государству, чтобы ввели войска и оказали поддержку. Им нужен здесь рынок, где они будут торговать своей продукцией".

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Лукашенко "услышал", как НАТО барабанит гусеницами на границе с Беларусью.

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Также напомним, именно Беларусь решила побряцать оружием у границ НАТО и с 17 августа на западной границе страны прошли трехдневные учения с участием артиллерии и ракетных войск.

Видео: Пул Первого/Telegram

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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