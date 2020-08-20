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  1. Новости политики

"Лукашенко в автозак!": в Беларуси провалилась встреча с начальником милиции

20 августа, 01:00

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В Беларуси продолжаются протесты

В Беларуси, где продолжаются протесты против президента страны Александра Лукашенко, жителей городка Вилейка собрали на встречу с начальником милиции, но весь зал начал скандировать "Лукашенко в автозак!".

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Люди сидели в креслах в зале и барабанили по поручням.

Видео инцидента выложил в сеть пользователь Алексей Новоселов.

Тем временем, Лукашенко назначил "новое" правительство Беларуси, при этом все члены предыдущего Кабмина остались на своих должностях. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром Беларуси с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания.

А Координационный совет белорусской оппозиции, который президент Александр Лукашенко назвал "черной сотней", требует признать проведенные 9 августа выборы недействительными и организовать новые.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты Беларусь автозак Александр Лукашенко

Источник: Сегодня

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