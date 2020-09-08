Лукашенко согласен, что "пересидел" в кресле президента: Показывают из утюга и чайника

Диктатор уверяет, что только он может защитить своих сторонников

26 лет занимающий пост президента Беларуси Александр Лукашенко согласился, что время его работы на занимаемой должности превышено, однако только он может сейчас "защитить белорусов".

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Об этом он заявил в интервью российским телеканалам, слова белорусского лидера привел корреспондент телеканала "Россия-1" Евгений Рожков, который участвовал в интервью с Лукашенко, сообщает ТАСС.

"Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов", – уверяет диктатор.

В то же время Лукашенко заявил: "Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать! Мы готовы провести реформу Конституции после этого не исключаю досрочных президентских выборов", – цитирует диктатора главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.

Напомним,в Беларуси уже месяц продолжаются протесты, вызванные подсчетом голосов на выборах, согласно которому, Лукашенко одержал победу с 80% поддержки избирателей. Ближайшей его преследовательнице – Светлане Тихановской – ЦИК отдал всего 10%.

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