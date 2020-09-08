Лукашенко согласен, что "пересидел" в кресле президента: Показывают из утюга и чайника

26 лет занимающий пост президента Беларуси Александр Лукашенко согласился, что время его работы на занимаемой должности превышено, однако только он может сейчас "защитить белорусов".
Об этом он заявил в интервью российским телеканалам, слова белорусского лидера привел корреспондент телеканала "Россия-1" Евгений Рожков, который участвовал в интервью с Лукашенко, сообщает ТАСС.
"Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов", – уверяет диктатор.
В то же время Лукашенко заявил: "Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать! Мы готовы провести реформу Конституции после этого не исключаю досрочных президентских выборов", – цитирует диктатора главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.
Напомним,в Беларуси уже месяц продолжаются протесты, вызванные подсчетом голосов на выборах, согласно которому, Лукашенко одержал победу с 80% поддержки избирателей. Ближайшей его преследовательнице – Светлане Тихановской – ЦИК отдал всего 10%.
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