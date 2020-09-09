Лукашенко снова позорится с "перехватом" Меркель: Как бы вы ни хихикали, это реальный разговор

Не признаваемый Западом президент Александр Лукашенко продолжает уверять, что опубликованный белорусскими пропагандистами "разговор Меркель" об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, является подлинной аудиозаписью, перехваченной спецслужбами РБ, сообщает ТАСС.

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"Прежде чем бросаться этими словами, надо же понимать, что эту информацию выдает президент, – сказал он в опубликованном в среду интервью российским СМИ. - И прежде, чем ее выдать, я тысячу раз подумал".

"Как бы вы ни хихикали над этим, это реальный разговор, можем дать вам послушать реальную запись", – отметил Лукашенко, но добавил, что сейчас, после того, как белорусская сторона все передала главе ФСБ Александру Бортникову, это уже собственность ФСБ.

"Все [передали], – продолжал он. – Диск положили, реальную запись с секретного телефона, как нарушен был голос. Ведь когда перехватываешь секретную запись, а так устроена система, вовремя не схватишь – все разрушается. И у нас было нарушено. Мы все восстановили до миллиметра. Передали реальную запись, документы и даже конверт, в котором мне пришла эта информация. Все туда. Александр Васильевич, посмотрите. Поэтому вы не шутите с этим, у нас куча такой информации. Но это была такая явно выраженная. Понимаете, как по-иезуитски?"

"У нас осталась копия, а оригинала нет, – отметил Лукашенко. – Реальная копия этого голоса. Английский язык, все как положено, разговаривают не немцы и не поляки, однозначно разговаривают американцы, потому что английский там такой специфический, у американцев. Все, явно, прозвучало".

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Напомним, 3 сентября Лукашенко в разговоре с российском премьером Михаилом Мишустиным похвастался перехватом разговора, в котором якобы докладывалось канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, что отравления Навального "не было".

На следующий день была опубликована расшифровка топорно состряпанного разговора, в котором некие собеседники в Варшаве и Берлине больше расхваливают Лукашенко, нежели обсуждают отравление российского оппозиционера.

Расшифровка была скептически воспринята даже в прокремлевских СМИ, а оппозиционные издания просто насмехались над ней.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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