Лукашенко рассказал о просьбе Путина в отношении Зеленского

Белорусский лидер разочаровался в президенте Украины из-за его позиции по протестам в Беларуси

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказывал, что думает о Владимире Зеленском. А теперь вспомнил о просьбе российского лидера Владимира путина в отношении президента Украины.

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Об этом он говорил в интервью российским СМИ, передает УНИАН.

Он отметил, что неприятно удивлен солидарной с Западом позицией Зеленского относительно происходящего в Беларуси, поскольку ранее пытался его поддерживать по просьбе хозяина Кремля.

"И они сейчас меня поучают... Даже Зеленский, пусть уж те отмороженные бывшие... Но даже Зеленский, которого я поддерживал, как говорил Путин: "Ты поддержи его там, поддержи там...", – сказал Лукашенко.

Белорусский президент уточнил, что Путин просил его поддержать молодого президента Украины "по-отечески", и он это выполнил.

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"Я Зеленского убеждал (в том, что Путин не ставит цель захватить территорию Украины. – Ред.). А тут бахнул (поддержал позицию Запад по протестам в Беларуси)! Почему? Американцы написали. Так Меркель (канцлер Германии) с Макроном (президентом Франции) и другими написали с центра из-под Варшавы: вот то и то напиши", – сказал Лукашенко.

Как мы уже писали, Лукашенко обвинил Запад в организации протестов из-за границы, отметив, что в Украине создают для этого "опорные пункты", чтобы влиять на Беларусь.

Отметим, что белорусский президент не раз уже резко высказывался в адрес Украины и других государств, подозревая вокруг заговор против Беларуси. Так, в начале сентября Лукашенко обвинил Киев в организации протестов. Он утверждает, что его страна оказалась один на один с агрессией извне, но поблагодарил Россию за помощь.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как Киев будет реагировать на обвинения Лукашенко. По его словам, главное не высказывания, а действия белорусской стороны, на что Киев и будет в первую очередь обращать внимание.

Видео: Пул Первого/Telegram

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