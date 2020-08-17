Українська
$ 27,35
32,31
  1. Новости политики

Лукашенко рассказал, что Путин думает о протестах в Беларуси

17 августа, 15:31

Денис Беспалов Денис Беспалов

Президент Беларуси заявил, что сможет удержать власть

Нынешние протесты в Беларуси не приведут к падению власти. Об этом завил президент этой страны Александр Лукашенко во время посещения Минского завода колесных тягачей, передает корреспондент "Белта".

Реклама

"Они (противники действующей в Беларуси власти. – Ред.) людей отравили соцсетями. И у некоторых сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть никогда не падет. Вы меня знаете. А с ними мы разберемся. Просто надо потерпеть", – заявил он.

Лукашенко отметил, что президент РФ Владимир Путин также считает, что протесты в Беларуси подогреваются из-за рубежа.

"Но если сложится момент, что дальше терпеть не нужно… Мы видим, что лязгают гусеницами. Я же вижу. И вовремя выбрали момент. Они просто сегодня спровоцировали эту обстановку, чтобы мы оттянули своих военных на внутренние действия. Кто сегодня может гарантировать, что те силы, которые подтягиваются извне, они до нас безразличны? Да нет, мы с Путиным одного мнения, что все там – заварушка эта – не напрасно", - добавил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что речь Лукашенко перед работниками МЗКТ перебивали крики недовольных: "Позор! Уходи!"

В тренде
Штаб Тихановской против пересчета голосов и проведения второго тура выборов
Реклама

Напомним, за последние дни Лукашенко дважды общался с Путиным по телефону.

По итогам переговоров он заявил, что Россия при первом же запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз.

Напомним, что в Беларуси уже девятый день продолжаются протесты против нечестного определения итогов президентских выборов.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты Беларусь Владимир Путин Александр Лукашенко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Трамп, Байден и Украина – какой президент США для нас
Трамп, Байден и Украина – какой президент США для нас "лучше"Политика
Нападение Геруса на журналистов
Нападение Геруса на журналистов "Сегодня" в Турции: все подробности скандала (видео)Политика
"Слуги народа" припугнули Лукашенко судьбой ЯнуковичаПолитика
Украинцы, которых задерживали в Беларуси, вернулись на Родину – Кулеба
Украинцы, которых задерживали в Беларуси, вернулись на Родину – КулебаУкраина
Штаб Тихановской против пересчета голосов и проведения второго тура выборов
Штаб Тихановской против пересчета голосов и проведения второго тура выборовПолитика
Свержение власти в Беларуси может усилить агрессию России против Украины
Свержение власти в Беларуси может усилить агрессию России против УкраиныДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять