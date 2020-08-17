Лукашенко рассказал, что Путин думает о протестах в Беларуси

Нынешние протесты в Беларуси не приведут к падению власти. Об этом завил президент этой страны Александр Лукашенко во время посещения Минского завода колесных тягачей, передает корреспондент "Белта".

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"Они (противники действующей в Беларуси власти. – Ред.) людей отравили соцсетями. И у некоторых сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть никогда не падет. Вы меня знаете. А с ними мы разберемся. Просто надо потерпеть", – заявил он.

Лукашенко отметил, что президент РФ Владимир Путин также считает, что протесты в Беларуси подогреваются из-за рубежа.

"Но если сложится момент, что дальше терпеть не нужно… Мы видим, что лязгают гусеницами. Я же вижу. И вовремя выбрали момент. Они просто сегодня спровоцировали эту обстановку, чтобы мы оттянули своих военных на внутренние действия. Кто сегодня может гарантировать, что те силы, которые подтягиваются извне, они до нас безразличны? Да нет, мы с Путиным одного мнения, что все там – заварушка эта – не напрасно", - добавил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что речь Лукашенко перед работниками МЗКТ перебивали крики недовольных: "Позор! Уходи!"

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Напомним, за последние дни Лукашенко дважды общался с Путиным по телефону.

По итогам переговоров он заявил, что Россия при первом же запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз.

Напомним, что в Беларуси уже девятый день продолжаются протесты против нечестного определения итогов президентских выборов.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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