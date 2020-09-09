Лукашенко рассказал, что будет, если Беларусь променяет Россию на НАТО

В военном плане Беларуси выгодней иметь дело с Россией, чем с Западом

Сейчас белорусский лидер Александр Лукашенко может позвать войска РФ в случае необходимости в рамках договора ОДКБ, а вот в случае, если бы эта страна вступила в НАТО, то для Беларуси это могло бы обернутся войной.

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Об этом он рассказал в интервью российским СМИ, передает БЕЛТА.

По его словам, в военном плане Беларуси выгодней иметь дело с Россией, чем с Западом.

"У нас же оружие российское. Возьмем самое простое: выход из ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) – это не по внутрироссийским ценам покупать самолеты, вертолеты, танки, БМП и автоматы, а по мировой цене, если Россия тебе еще продаст. Россия-то продала бы, но если они предлагают вступить в НАТО, то вы же знаете требования: немедленно натовское вооружение. И что они сюда поставят? Хлам для начала. А потом можешь и купить. Но это будет стоить в пять раз дороже, чем сегодня мы покупаем в России. Будет эта армия? Не будет", – сказал Лукашенко.

Он объяснил, что, если Беларусь решится выйти из ОДКБ и вступить в НАТО, россияне не станут спокойно смотреть на натовские танки под Смоленском.

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"Россия этому категорически воспрепятствует. И во что мы превратим Беларусь? В центр военных действий – столкновения между Россией и блоком НАТО", – подчеркнул белорусский лидер и напомнил, что предложения о выходе из ОДКБ содержались в программе оппозиции.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Лукашенко заявил об угрозе Беларуси со стороны НАТО. Его напрягают полторы дюжины F-16 у белорусских границ, которые могут долететь за 15-20 минут.

Также стоит напомнить, что год назад Лукашенко говорил, что не доверит защиту Беларуси ни НАТО, ни России. Президент подчеркнул, что белорусы должны сами защищать себя.

Видео: Пул Первого/Telegram

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