Лукашенко заявил о "сокрушительном поражении" партии Зеленского

Президент Беларуси призвал Украину не вмешиваться в дела его страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что партия украинского президента Владимира Зеленского понесла "сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление".

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Об этом сообщает БЕЛТА.

Поэтому, по его словам, "не надо в соседа бросать камнями, не надо в наш огород лезть, разберитесь у себя".

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Как отметил Лукашенко, "надо всегда быть честным, надежным для соседа, преданным своей стране и искренним".

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Ранее Зеленский назвал лучший способ, как решить проблему в Беларуси.

Напомним, в "Слуге народа" назвали результат на местных выборах большим успехом.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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