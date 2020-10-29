Лукашенко заявил о "сокрушительном поражении" партии Зеленского

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что партия украинского президента Владимира Зеленского понесла "сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление".
Об этом сообщает БЕЛТА.
Поэтому, по его словам, "не надо в соседа бросать камнями, не надо в наш огород лезть, разберитесь у себя".
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Как отметил Лукашенко, "надо всегда быть честным, надежным для соседа, преданным своей стране и искренним".
Ранее Зеленский назвал лучший способ, как решить проблему в Беларуси.
Напомним, в "Слуге народа" назвали результат на местных выборах большим успехом.
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
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