Українська
$ 28,4
33,31
  1. Новости политики

Лукашенко заявил о "сокрушительном поражении" партии Зеленского

29 октября, 14:17

Денис Беспалов Денис Беспалов

Президент Беларуси призвал Украину не вмешиваться в дела его страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что партия украинского президента Владимира Зеленского понесла "сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление".

Реклама

Об этом сообщает БЕЛТА.

Поэтому, по его словам, "не надо в соседа бросать камнями, не надо в наш огород лезть, разберитесь у себя".

Читайте также: В Беларуси по-хамски ответили на советы Зеленского Лукашенко

В тренде
Зеленский срочно созывает СНБО

Как отметил Лукашенко, "надо всегда быть честным, надежным для соседа, преданным своей стране и искренним".

Реклама

Ранее Зеленский назвал лучший способ, как решить проблему в Беларуси.

Напомним, в "Слуге народа" назвали результат на местных выборах большим успехом.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Беларусь местные выборы Александр Лукашенко слуга народа
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Усталость от Украины" не снята: Линкявичюс отреагировал на слова ЗеленскогоПолитика
КСУ заблокировал назначение победителей выборов на должности
КСУ заблокировал назначение победителей выборов на должностиПолитика
"Подсчет голосов явно затягивается": Фесенко указал на проблему с итогами выборовПолитика
"Победу одержал я": Ляшко отреагировал на результаты выборов в 208-м округеПолитика
Лукашенко заявил о
Лукашенко заявил о "сокрушительном поражении" партии ЗеленскогоПолитика
Скандальное решение Конституционного суда. Зеленский ждет от судей объяснений
Скандальное решение Конституционного суда. Зеленский ждет от судей объясненийПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять