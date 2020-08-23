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Лукашенко предупредили: зверства силовиков могут расценить как геноцид своего народа

23 августа, 12:49

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Действия ОМОНа могут стать поводом для смены политического курса Беларуси

В Беларуси 14 дней продолжаются мирные протесты противников Александра Лукашенко , которые ОМОН и военный спецназ подавляли с максимальной жестокостью. Министр обороны республики Виктор Хренин доложил президенту, что действия силовиков могут быть расценены как геноцид своего же народа. Доклад об угрозах был показан в эфире телеканала "Беларусь-1".

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"В сложившейся ситуации действия силового блока Беларуси по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид своего народа и использованы как повод для смены политического курса Беларуси силовым путем в первую очередь, с применением частей и подразделений высокой готовности, развернутых в непосредственной близости от нашей государственной границы", – заявил Хренин.

По мнению министра обороны Беларуси, свой вклад в дестабилизацию обстановки могут внести "деструктивные силы, которые курируются спецслужбами стран Запада", которые как легальными, так и нелегальными способами могут попытаться проникнуть в Беларусь "путем просачивания через западную границу".

"Исходя из динамики развития обстановки нельзя исключить, что в дальнейшем деструктивные силы могут попытаться осуществить захват власти путем провоцирования массовых беспорядков, в том числе с применением оружия. Наиболее сложная обстановка может сложиться в западных областях страны, где в течение длительного времени реализуется ряд мер по убеждению нашего населения в его этнической и культурной принадлежности к одному из ближайших наших соседей", – заявил Хренин.

Сайт "Сегодня" сообщал, что белорусская оппозиция не хочет насильственного свержения власти.

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Напомним, Александр Лукашенко заявил о приведении вооруженных сил в полную боевую готовность. Причиной такого решения он назвал "шевеление" войск НАТО у границ с республикой.

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трите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Минобороны военные омон силовики геноцид Александр Лукашенко

Источник: Сегодня

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