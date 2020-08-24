Лукашенко поздравил Зеленского и Кучму с праздником

Белорусский лидер сделал довольно лаконичное заявление, не приплетая политику

Украина сегодня отмечает День Независимости, и президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил украинского лидера Владимира Зеленского с праздником.

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Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

"Давние традиции дружбы и добрососедства служат основой эффективного взаимодействия Беларуси и Украины в непростых условиях современного мира", – говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность в расширении всестороннего белорусско-украинского сотрудничества на принципах равенства и уважения, развитии конструктивного партнерства как на национальном, так и на региональном уровне.

Президент Беларуси пожелал своему украинскому коллеге крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Украины – мира, стабильности и благополучия.

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Также с Днем Независимости Лукашенко поздравил и второго президента Украины (1994-2005 гг.) Леонида Кучму. Белорусский лидер напомнил о братских связях между странами, совместной истории.

Президент Беларуси с благодарностью отметил личный вклад Леонида Кучмы в укрепление дружбы и успешного взаимодействия двух стран.

"Уверен, что белорусско-украинское партнерство будет и далее неизменно расширяться на благо наших народов", – заявил Лукашенко и пожелал Кучме здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях.

Напомним, в Беларуси после выборов уже две недели продолжаются протесты и кровавые избиения белорусов. Запад и Украина призывают официальный Минск прекратить насилие. Как сообщали новости "Сегодня", на днях Зеленский рассказал, как бы он поступил на месте Лукашенко. По его словам, он точно не держался бы за власть.

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В свою очередь в Беларуси по-хамски ответили на советы Зеленского Лукашенко. Пресс-секретарь МИДа Анатолий Глаз назвал слова президента Украины о мирном урегулировании "заезженными".

Все подробности в спецтеме День Независимости-2020

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