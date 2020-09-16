Лукашенко попросил у Путина оружие, но в Кремле все отрицают

На проведенной на днях в Сочи встрече президента РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко белорусский диктатор попросил у хозяина Кремля оружие, сообщает БелТА.

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"Я также просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это идти. Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян. Так случилось, что мы в этом плане остались одни, но не самые слабые", – цитирует слова Лукашенко информагентство.

В то же время в Кремле опровергли слова незаконного президента Беларуси.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Лукашенко на переговорах с Путиным не поднимал вопрос о поставках оружия, сообщает ТАСС.

"Нет", – сказал Песков. "Вот в той формулировке, как вы сказали, нет", – добавил он, отвечая на вопрос, просил ли Лукашенко о поставках нового вооружения.

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Песков подчеркнул, что в основном на переговорах двух лидеров обсуждалось взаимодействие по линии ВПК. Он добавил, что это "прекрасно укладывается в целом" в риторику в отношениях двух стран.

Напомним, на встрече Путин пообещал Лукашенко выдать кредит на 1,5 млрд долларов.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Красные линии, старший брат и 1,5 млрд долларов: главные заявления Путина и Лукашенко в Сочи".

Видео: Reuters

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