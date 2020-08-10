Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в Беларуси

Президент считает, что через Украину в его страну въехали организаторы протестов

Победивший, согласно предварительным результатам голосования, на шестых президентских выборах Александр Лукашенко утверждает, что Украина причастна к беспорядкам, которые начались в его стране в ночь подсчета голосов.

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Как сообщает БелТА, об этом он заявил 10 августа журналистам.

"Пытаются управлять процессом из-за рубежа. Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину (оттуда ехали). Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России определенный приток людей", – добавил он.

Он также считает, что объединенный штаб оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, вокруг которого сплотились представительницы других кандидатов – Вероника Цепкало и Мария Колесникова, получал приказы из Евросоюза.

"По одному разговору мы видим кукловодов. Одна из линий этих кукловодов – Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят", – отметил президент.

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Напомним, ранее в этот же день он пожаловался на то, что протестами, которые охватили Беларусь в ночь подсчета голосов на президентских выборах, руководили из-за границы – из Польши, Великобритании и Чехии. В польском МИД обвинения отрицают.

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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