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Лукашенко о санкциях ЕС: "Я не парюсь"

7 ноября, 18:21

Ольга Литвин Ольга Литвин

Непризнанный президент намерен игнорировать влияние Европы

/ Фото: Getty Images

Александр Лукашенко во время посещения БелАЭС прокомментировал введенные против него санкции Евросоюза.

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По словам непризнанного Украиной и рядом стран президента, он "не парится по этому поводу", сообщает БелТА.

"Знаете, я всю жизнь под санкциями. Четверть века под санкциями — жив-здоров. Я не парюсь по этому поводу, как говорят молодые люди", — заявил Лукашенко.

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Напомним, вчера Европейский Cоюз ввел санкции против нелегитимного президента Александра Лукашенко, решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

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Как сказано в документе, санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников ввели, "исходя из серьезности ситуации в Беларуси и в связи с продолжающимися репрессиями против активистов гражданского общества и оппозиции".

В "черный" список, помимо Лукашенко, добавлены пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, старший сын и советник по нацбезопасности Виктор Лукашенко, глава аппарата администрации президента Игорь Сергеенко, председатель КГБ Иван Тертель, председатель Следственного комитета Иван Носкевич, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, а также некоторые высокопоставленные чиновники МВД и силовых структур.

Ранее в белорусской столице на протест вышли медики.

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ЕС Беларусь санкции Александр Лукашенко
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