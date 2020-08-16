Лукашенко назвал НАТО угрозой Беларуси: что ответил Альянс

В военном блоке отреагировали на слова белорусского президента, который приказал перекинуть десант на запад страны

Североатлантический альянс не наращивает свое присутствие в восточной Европе, как утверждает президент Беларуси Александр Лукашенко.

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Об этом 16 августа сообщило агентство Reuters, ссылаясь на заявление пресс-секретаря НАТО.

"В регионе нет наращивания сил НАТО. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза не представляет угрозы ни для одной страны. Оно несет строго оборонительный, соразмерный характер и предназначается для предотвращения конфликтов и сохранения мира", – заявили в военном блоке.

Пресс-секретарь НАТО также призвал Беларусь уважать основные свободы своих граждан, включая их право на мирный протест, отметив, что в альянсе внимательно следят за развитием ситуации в стране.

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Напомним, накануне Лукашенко заявил о наращиванием вооруженного контингента в соседних Польше и Литве, в связи с чем поручил перебросить десантников из Витебска в Гродно на западной границе страны.

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Как уже сообщалось, в Беларуси уже восьмой день продолжаются протесты против нечестного определения итогов президентских выборов – ЦИК после первого же раунда объявила победителем Лукашенко, заявив, что за него проголосовали больше 80% избирателей.

Лукашенко, в свою очередь, отрицает стихийность массовых антиправительственных протестов и называет это продуктом агрессии против его страны.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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