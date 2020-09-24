Лукашенко и Путин провернули "сочинский план": депутат Европарламента об инаугурации

В Евросоюзе считают, что это еще не конец и будут реализованы другие тайные договоренности президентов РФ и Беларуси

В Европейском Союзе не исключают, что тайная инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко могла быть спланирована по договоренности с российским лидером Владимиром Путиным во время их недавней встречи в Сочи.

Реклама

Такое мнение высказал постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс, передает DW.

Он считает, что после инаугурации могут последовать другие шаги возможной "сочинской договоренности".

"Я думаю, мы видим реализацию "сочинского плана". То, о чем договорились (в Сочи. – Ред.), до сих пор держат в тайне от нас. Только благодаря поддержке Путина Лукашенко решился пойти на инаугурацию, хотя народ его отверг и не считает легитимным … Но то, что эти два человека (Лукашенко и Путин. – Ред.) решили и сейчас реализуют, – это не принесет ничего хорошего ни Беларуси, ни Европе. Это поставит под угрозу существование Беларуси, стабильность в Европе и региональную безопасность", – сказал Ауштрявичюс.

При этом евродепутат призвал перейти от заявлений к действиям и ввести наконец санкции против властей Беларуси.

Реклама

"Этот санкционный список должен возглавить вступивший в должность несуществующий президент Беларуси", – добавил он.

Читайте также: В Минске протестующие возводят баррикады, а силовики крушат машины

В свою очередь председатель делегации Европарламента по отношениям с Беларусью Роберт Бедронь говорит, что срочная "коронация" подтверждает отсутствие поддержки Лукашенко среди народа.

"Победитель выборов и лидер, пользующийся настоящей поддержкой в обществе, не нуждается в тайном вступлении в должность президента. Это только показывает, насколько Лукашенко боится. Для нас такие самопровозглашенные президентские полномочия являются бессмысленными", – подчеркнул он.

Как сообщали новости "Сегодня", Александр Лукашенко неожиданно провел закрытую инаугурацию и вступил на пост президента. Он в присутствии своего ближайшего окружения принял присягу. В Беларуси уже заговорили о нарушении им законодательства, поскольку церемония не транслировалась по центральному телевидению. Читайте подробнее, что говорил Лукашенко на инаугурации.

Реклама

Отметим, что многие страны мира уже отказались признать легитимность Лукашенко: США, Великобритания, Канала, страны ЕС отмечают, что белорусские выборы были сфальсифицированы, не были честными и прозрачными. Не признает новое президентство Лукашенко и Украина. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что тайная инаугурация Лукашенко "не означает его признание легитимным главой белорусского государства". Как отреагировали в мире на тайную церемонию в Минске.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама