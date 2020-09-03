Лукашенко хвастает перехватом переговоров Меркель: Отравления Навального "не было"

Не признанный Западом президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным назвал информацию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального фальсификацией.

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Кроме того, он признался, что белорусские спецслужбы прослушивают переговоры лидеров Запада, в частности канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

"У Запада новая фишка появилась. Опять "Новичок", опять отравление. Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель (она заявила, что ему – Навальному – хотели закрыть рот) мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там (на западной границе Беларуси. – Ред.) развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", – заявил диктатор.

По словам, группа специалистов подготовила для администрации Меркель факты и заявление по Навальному.

"Сделали они это – цитата: "Чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси". Я процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по-иезуитски поступают эти люди", – сделал циничное заявление Лукашенко.

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"Поэтому, я думаю, Бортникову с Нарышкиным (Александр Бортников – директор ФСБ РФ и Сергей Нарышкин – директор Службы внешней разведки РФ. – Ред.) надо будет серьезно разобраться в этой ситуации. Мы и голос передадим записанный, и текст. Полностью все материалы сегодня-завтра будут у ваших спецслужб для того, чтобы они разобрались, кому это надо", – подчеркнул он.

"Одна тоже цитата: "Тем более, в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России". То есть они знают, что в России выборы, и надо перед этими выборами какую-то подсунуть пакость. Мы думаем, что еще что-то придумают. Вот их стиль. Вот их лицо", – продолжил пугать российского визави Лукашенко.

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По его мнению, спокойной жизни Запад Беларуси не гарантирует.

"В этом я убежден. Но вы должны понимать, что мы полны решимости отстоять свой суверенитет и независимость и не позволим здесь нас наклонять. Мы видим, откуда уже ноги растут. И не просто ноги. Мы видим, что они уже по уши увязли в этой лжи и вранье. Но правда всегда побеждала. И, наверное, Господь все-таки на нашей стороне", – пафосно заключил белорусский диктатор.

Видео: Пул первого

Сайт "Сегодня" сообщал, что 2 сентября Меркель подтвердила, что Навальный стал жертвой отравления "Новичком".

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Напомним, что Алексея Навального госпитализировали 20 августа после резкого ухудшения самочувствия во время перелета из Томска в Москву. Российские медики утверждали, что у него нарушение обмена веществ, но в берлинской клинике Charité был поставлен другой диагноз – отравление ядом "Новичок", которым в британском Солсбери в 2018 году пытались убить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

В ответ на это ряд западных стран уже пригрозили ввести новые санкции против России. А МИД Украины назвал это "бесчеловечной расправой Кремля над оппозиционным политиком" и призвал мир отреагировать.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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