Лукашенко через Путина передал послание Меркель – пресс-секретарь

Российский президент должен сказать Западу не вмешиваться в дела Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко пока не собирается напрямую общаться с немецким канцлером Ангелой Меркель, которая осудила действия белорусских властей. Александр Лукашенко попросил российского лидера Владимира Путина передать главе немецкого правительства просьбу не вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Об этом заявила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт, передает ТАСС.

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"Каким может быть от него (разговора) эффект? Скорее всего, отрицательным, ведь на сегодняшний день главное, чего мы хотим, чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Беларуси. Исходя из этого, президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивалась во внутренние дела Беларуси, как это происходит сейчас", - сказала Эйсмонт.

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Тем временем российские СМИ посчитали, что Лукашенко за последние дни уже четыре раза звонил Путину. За весь прошлый год они говорили по телефону трижды.

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Напомним, 16 августа Лукашенко заявлял, что якобы Меркель ему звонила и хотела поговорить. В то же время в пресс-службе немецкого правительства заявили: "Такого телефонного разговора со дня выборов не было".

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Как известно, протесты и забастовки в Беларуси начались после объявления предварительных результатов выборов, согласно которым в президентской гонке с большим отрывом победил Александр Лукашенко. Протестующие считают, что реальным победителем выборов стала Светлана Тихановская.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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