Лукашенко 14 сентября приедет к Путину

В августе президенты Беларуси и России непривычно часто созванивались

Президент Беларуси Александр Лукашенко поедет в Москву 14 сентября, где встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.

Реклама

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Визит Лукашенко в Россию состоится 14 сентября. Это будет рабочий визит, у него будет общение с Путиным. Подписание документов, пресс-конференция или заявления для прессы по итогам переговоров не планируются", – сказал Песков.

В тренде Еще один депутат Рады заразился коронавирусом

Напомним, что в августе, после выборов президента Беларуси и начала протестов, Лукашенко и Путин созванивались несколько раз для обсуждения стабилизации ситуации. Москва пообещала помощь и даже готова выделить своих силовиков. В конце прошлого месяца Путин и Лукашенко договорились о госдолге. Как сказал Лукашенко, Беларусь "оставит у себя миллиард долларов", что станет хорошим подкреплением белорусской национальной валюты.

В то же время политолог Владимир Горбач высказал мнение, что Лукашенко может не вернуться в Беларусь после визита к Путину. Он это связал с тем, что в Беларусь 11 сентября должны зайти российские войска для совместных учений.

Видео: Meduza

Реклама

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама