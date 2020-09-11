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Лукашенко 14 сентября приедет к Путину

11 сентября, 13:55

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В августе президенты Беларуси и России непривычно часто созванивались

Президент Беларуси Александр Лукашенко поедет в Москву 14 сентября, где встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.

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Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Визит Лукашенко в Россию состоится 14 сентября. Это будет рабочий визит, у него будет общение с Путиным. Подписание документов, пресс-конференция или заявления для прессы по итогам переговоров не планируются", – сказал Песков.

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Напомним, что в августе, после выборов президента Беларуси и начала протестов, Лукашенко и Путин созванивались несколько раз для обсуждения стабилизации ситуации. Москва пообещала помощь и даже готова выделить своих силовиков. В конце прошлого месяца Путин и Лукашенко договорились о госдолге. Как сказал Лукашенко, Беларусь "оставит у себя миллиард долларов", что станет хорошим подкреплением белорусской национальной валюты.

В то же время политолог Владимир Горбач высказал мнение, что Лукашенко может не вернуться в Беларусь после визита к Путину. Он это связал с тем, что в Беларусь 11 сентября должны зайти российские войска для совместных учений.

Видео: Meduza
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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Россия Беларусь визит Владимир Путин Александр Лукашенко Дмитрий Песков

Источник: Сегодня

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