Лукашенко 14 сентября приедет к Путину

Президент Беларуси Александр Лукашенко поедет в Москву 14 сентября, где встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.
Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Визит Лукашенко в Россию состоится 14 сентября. Это будет рабочий визит, у него будет общение с Путиным. Подписание документов, пресс-конференция или заявления для прессы по итогам переговоров не планируются", – сказал Песков.
Напомним, что в августе, после выборов президента Беларуси и начала протестов, Лукашенко и Путин созванивались несколько раз для обсуждения стабилизации ситуации. Москва пообещала помощь и даже готова выделить своих силовиков. В конце прошлого месяца Путин и Лукашенко договорились о госдолге. Как сказал Лукашенко, Беларусь "оставит у себя миллиард долларов", что станет хорошим подкреплением белорусской национальной валюты.
В то же время политолог Владимир Горбач высказал мнение, что Лукашенко может не вернуться в Беларусь после визита к Путину. Он это связал с тем, что в Беларусь 11 сентября должны зайти российские войска для совместных учений.
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