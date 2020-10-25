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Луганские "карусели" в Киеве: организаторам светит семь лет лишения свободы

25 октября, 20:04

28 правонарушителей согласились продать свои голоса за 500 грн

Полиция Киевской области задержала четырех человек за подготовку "каруселей".

Организаторами подкупа избирателей оказались жители Луганской области. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания, сообщает полиция Киевской области.

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Один из фигурантов обратился к своему товарищу с предложением заработка. Надо было найти как можно больше людей, чтобы те поехали в Киевскую область и проголосовали в день выборов за определенного кандидата.

Мужчина принял предложение, взяв себе в помощники жену и сына. Вместе они нашли 28 человек, согласившихся продать свои голоса за 500 грн.

Организаторы приобрели билеты своим "избирателям" на поезд в столицу, где по приезду встретили их на микроавтобусе. Потом отправились на избирательный участок в село Гатное Киево-Святошинского района.

Однако автобус остановили правоохранители и водителя с 28 пассажирами доставили в Киево-Святошинский отдел полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство — ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) КК Украины. За содеянное правонарушителям грозит до семи лет лишения свободы.

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