Українська
$ 27,63
33,5
  1. Новости политики

Все из-за конфет "Го*но в шоколаде"? Гордон закрыл рот Порошенко из-за иска

13 мая, 09:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Журналист намекнул, что проблема может и не в попытке сдать Путину Мариуполь – все из-за конфет

Коллаж "Сегодня"

Коллаж "Сегодня"

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что готов к иску пятого президента Украины Петра Порошенко, который обиделся на слова о якобы договоренности с российским лидером Владимиром Путиным о сдаче Мариуполя оккупантам. Он считает, что суд будет захватывающим зрелищем.

Реклама

Об этом говорится в его заявлении на сайте ГОРДОН.

"Только сегодня я понял, что жизнь удалась, когда пришла благая весть о том, что пятый президент Украины Петр Алексеевич Порошенко решил подать на меня в суд", – сказал он.

Журналист даже предположил, что дело здесь не только в Мариуполе, но и якобы в ревности, поскольку недавно выпустил конфеты "Гордон в шоколаде".

"Поскольку Петр Алексеевич тоже выпускает конфеты, но только "Говно в шоколаде", вот он и возмутился: как это так? Мол, я перехожу ему дорогу, и теперь законодателем мод в шоколадных конфетах будет не он", – подчеркнул Гордон.

Реклама

Также его удивило, что у главного защитника "армії, мови, віри" будет российский адвокат Илья Новиков, а не украинский.

В тренде
У Путина впервые отреагировали на подозрение Медведчуку

"Я думаю, что было бы правильнее, если бы Петр Алексеевич Порошенко обратился к своему давнему другу и подельнику, замечательному юристу Виктору Владимировичу Медведчуку. Но поскольку Медведчуку, наверное, сейчас не до Порошенко, выбор пал на Илью Новикова", – говорит журналист.

Гордон уверен, что суд с Порошенко станет захватывающим зрелищем.

"Потрясающая история! Подарок, лучше которого придумать трудно. Петр Алексеевич, с удовольствием с вами посужусь. Судиться – так судиться. Жму руку, Петр Алексеевич, обнимаю", – резюмировал он.

Как сообщали новости "Сегодня", также Дмитрий Гордон прокомментировал подозрение Медведчуку.

Видео: YouTube/Shuster online
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Предвоенная ситуация – из-за чего начался конфликт Палестины и Израиля и к чему он может привести
Предвоенная ситуация – из-за чего начался конфликт Палестины и Израиля и к чему он может привестиВласть
Живет как король. Все о резиденциях, особняках и яхтах Медведчука
Живет как король. Все о резиденциях, особняках и яхтах МедведчукаВласть
"Политическая расправа". Медведчук "нашелся" и отреагировал на обыскиВласть
У Медведчука дома обыски: СМИ узнали первые подробности (обновлено)
У Медведчука дома обыски: СМИ узнали первые подробности (обновлено)Власть
"Порошенко с Путиным договорились": против Гордона готовят искВласть
Медведчук ознакомился с подозрением – нардепу грозит пожизненное
Медведчук ознакомился с подозрением – нардепу грозит пожизненноеВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять