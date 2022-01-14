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Луценко предложил Порошенко посидеть в тюрьме

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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14 января, 21:41
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Политик рассказал, как он учил Юлию Тимошенко писать малявы
Луценко готов поделиться опытом пребывания за решеткой с Порошенко / Коллаж "Сегодня"
Луценко готов поделиться опытом пребывания за решеткой с Порошенко / Коллаж "Сегодня"

"Каждый украинский политик должен немного побыть в СИЗО. Это очень полезно", – об этом заявил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, который провел в тюрьме два года. Такое заявление он сделал во время передачи "Народ против" на телеканале "Украина 24".

Порошенко и тюрьма

Юрий Витальевич рассказал, что поддерживает связь с обвиняемым в госизмене пятым президентом Украины Петром Порошенко. По его словам, лидер "Европейской Солидарности" готовится сесть в тюрьму. При этом Порошенко уверен, что в дальнейшем выиграет суды, в том числе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

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"Сейчас он ясно знает, куда он идет, на что он идет, как он пройдет и совершенно не сомневается, что он выиграет это и юридически, и политически... Я примерно представляю, что в данный момент чувствует Порошенко. У меня тоже это было. Я все это прошел, в данный момент к этому готовится Порошенко", – поделился своими воспоминаниями Луценко.

26 декабря 2010 года сотрудники Службы безопасности Украины "Альфа" задержали Луценко
26 декабря 2010 года сотрудники Службы безопасности Украины "Альфа" задержали Луценко

Политическое дело

Луценко не сомневается, что дело против Порошенко имеет политический подтекст. Потому здесь много юридических проколов. А значит в конечном итоге Петр Алексеевич получит политические выгоды из данной ситуации.

"Я хотел бы обратить внимание на простую вещь – Уголовно-процессуальный кодекс. Там существует специальная статья, как происходят любые действия по отношению к народному депутату Украины. Там четко написано – что в отношении Порошенко, как народного депутата, можно совершать любые следственные действия, в том числе на судебном заседании рассматривать возможность его ареста в его присутствии! А следственный судья должен Порошенко заранее сообщить об этом. Этого не было сделано. Это был секретный закрытый суд на 20 минут, на котором не было ни Порошенко, ни его адвокатов. Более того – ни тот, ни другой об этом даже не знали", – отметил политик.

Порошенко назначил Луценко генеральным прокурором в 2016 году
Порошенко назначил Луценко генеральным прокурором в 2016 году

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Малявы для Тимошенко

Бывший генпрокурор готов поддержать Петра Алексеевича и передать тот опыт, который сам получил, когда во времена президентства Виктора Януковича сам оказался за решеткой. Он вспомнил, как учил Юлию Тимошенко (находилась в Качановской исправительной колонии №54 с 2012 по 2014 год) передавать тюремные малявы.

"Я же немного раньше сел. Мы переписывались, о политике в том числе. Меня некоторые упрекают, что она сидела в более комфортных условиях. В тюрьме не бывает комфортных или некомфортных условий. Это – тюрьма. Это огромное испытание побыть Робинзоном в вонючем месте, где с утра тебя будит бешеный вой голодных собак, такое впечатление, что их кто-то режет. Где ты сталкиваешься с разными людьми, кстати, там больше нормальных людей, чем в Верховной Раде", – отметил Луценко во время эфира.

Также закон предусматривает, что через 24 часа после такого действия прокуратура должна уведомить председателя Верховной Рады о действиях, совершенных в отношении народного депутата. Как известно, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что ему ничего в отношении Порошенко не поступало.

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"Таким образом, с юридической точки зрения, как человек, который все это прошел, меня тоже возили по разным делам, и как человек, который выиграл в Европейском суде и первым из украинцев получил выигрыш по статье 4, я был признан политзаключенным, гарантирую – Порошенко выигрывает это дело в любом случае. Но это будет потом. А в данный момент задача стоит закрыть лидера оппозиции" , – резюмировал Луценко.

Дело Порошенко

  • Напомним, 20 декабря стало известно, что Петру Порошенко объявили о подозрении. Не последнюю роль в этом сыграли "пленки Медведчука". Его обвиняют в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
  • 24 декабря суд разрешил задержать Порошенко для его принудительного привода в суд, где ему будут выбирать меру пресечения. Прокуратура будет просить арест с возможностью внесения залога в 1 млрд гривен.
  • Порошенко собирается 17 января вернуться в Украину, и посоветовал властям не пугать его арестом. Более того, адвокаты политика даже попросили суд назначить на 17-е заседание по рассмотрению меры пресечения – он готов сам явиться в суд, без наручников.
  • В одном из последних интервью лидер "Европейской Солидарности" заявил, что обязательно вернется в страну и уверен, что его не отправят в СИЗО.

Дело Луценко

  • 26 декабря 2010 года сотрудники Службы безопасности Украины "Альфа" задержали Луценко, когда он вышел выгулять свою собаку. Юрий Витальевич был доставлен в следственный изолятор СБУ в Аскольдовом переулке в Киеве.
  • 27 февраля 2012 года он был приговорен к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности, которые связаны с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей на срок до трех лет. Судьи киевского Печерского райсуда признали его виновным в превышении служебных полномочий, нецелевом использовании государственных денег, выделении квартиры своему водителю и зачислению гражданского стажа в качестве милицейского.
  • 3 июля 2012 года ЕСПЧ признал незаконным арест Луценко и признал его политически мотивированным.
  • 7 апреля 2013 года на основании Указа Президента "О помиловании" его освободили от дальнейшего отбывания основного наказания.

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