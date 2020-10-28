Лубкивский отказался присоединиться к ТКГ: но есть другой вариант с Донбассом

Бывший посол Украины в Боснии и Хорватии, экс-советник главы СБУ Маркиян Лубкивский отказался стать пресс-секретарем украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Друзья, я не принял приглашение присоединиться к работе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в качестве представителя. Я благодарен главе украинской делегации в ТКГ и Офиса президента за их предложение", – написал он.

В то же время Лубкивский рассказал, что был вместе с вице-премьер-министром Украины Алексеем Резниковым в командировке в Хорватии и намекнул, что будет заниматься вопросами деоккупации Донбасса, в том числе используя хорватский опыт.

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"Я готов бескорыстно и в полной мере делиться своими наработками в пользу Украины и украинского народа. Именно поэтому после выздоровления я завершу консультации с Резниковым по формату моего потенциального привлечения к делу реинтеграции временно оккупированных территорий, которая является неотъемлемой составляющей полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины", – подчеркнул он.

Как сообщали новости "Сегодня", 30 сентября президент Владимир Зеленский освободил Витольда Фокина от исполнения обязанностей заместителя главы ТКГ. Последней каплей стало его выступление за день до этого на заседании комитета Верховной Рады, где он, отвечая на вопросы депутатов, заявил, что не видит войны России с Украиной на Донбассе. Позже глава делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал о ситуации с заменой Фокина.

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