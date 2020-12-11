Локдаун в Украине и российская вакцина: "Свобода слова Савика Шустера"

Сегодня, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут обсуждать, через какие ужасы проходят пленные в ОРДЛО, а также вопросы российской вакцины и введения локдауна в стране.
В новом выпуске гость программы политзаключенный Станислав Асеев зачитает фрагмент своей новой книги.
Кроме того, будут выяснять, кто и почему договаривается ввезти российскую вакцину в Украину, и почему локдаун вводят именно после новогодних праздников.
Гостями студии станут:
- секретарь СНБО Алексей Данилов;
- журналист, писатель, узник боевиков так называемой ДНР Станислав Асеев;
- министр социальной политики Марина Лазебная;
- внештатный советник председателя Офиса президента, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (2019 – март 2020), президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов;
- народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий;
- сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко;
- заместитель председателя фракции партии ВО "Батькивщина" Сергей Соболев;
- сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко;
- народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Николай Скорик;
- народный депутат от "Голоса", член комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина;
- лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий;
- и.о. директора Центра общественного здоровья МОЗ Украины Игорь Кузин;
- основатель сети фитнес-клубов SportLife Дмитрий Екимов.
Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!
Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса
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