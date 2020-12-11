Локдаун в Украине и российская вакцина: "Свобода слова Савика Шустера"

Гости студии будут разбираться, почему в Украину пытаются завезти российский препарат от коронавируса

Сегодня, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут обсуждать, через какие ужасы проходят пленные в ОРДЛО, а также вопросы российской вакцины и введения локдауна в стране.

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В новом выпуске гость программы политзаключенный Станислав Асеев зачитает фрагмент своей новой книги.

Кроме того, будут выяснять, кто и почему договаривается ввезти российскую вакцину в Украину, и почему локдаун вводят именно после новогодних праздников.

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Гостями студии станут:

секретарь СНБО Алексей Данилов ;

; журналист, писатель, узник боевиков так называемой ДНР Станислав Асеев ;

; министр социальной политики Марина Лазебная ;

; внештатный советник председателя Офиса президента, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (2019 – март 2020), президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов ;

; народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий ;

; сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко ;

; заместитель председателя фракции партии ВО "Батькивщина" Сергей Соболев ;

; сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко ;

; народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Николай Скорик ;

; народный депутат от "Голоса", член комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина ;

; лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий ;

; и.о. директора Центра общественного здоровья МОЗ Украины Игорь Кузин ;

; основатель сети фитнес-клубов SportLife Дмитрий Екимов.

Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!

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Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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