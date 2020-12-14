Українська
$ 27,97
33,89
  1. Новости политики

Локдаун в Раде: депутаты поменяют график работы

14 декабря, 12:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Депутаты будут работать почти весь январь в комитетах

Верховная Рада намерена сдвинуть свой график пленарных заседаний на конец января из-за введенного в Украине локдауна. Об этом сказал на Согласительном совете в парламенте замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Реклама

Он напомнил, что до 24 января в стране локдаун и даже с избирателями не получится поработать.

"У нас есть предложение: недели с 1 по 15 января и с 18 по 22-е сделать неделями работы в комитетах. А неделю с 25 по 29 января сделать пленарной. У нас выпадает только одна неделя (пленарная) и мы сможем в январе более или менее поработать", – об этом сказал Корниенко.

Соответствующий проект постановления будет вынесен на голосование в сессионный зал.

Как сообщали новости "Сегодня", эта пленарная неделя у депутатов последняя в 2020 году. Завтра, 15 декабря, Верховная Рада рассмотрит несколько важных законопроектов, например, госбюджет на следующий год и завершение конституционного кризиса.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Верховная Рада карантин Александр Корниенко локдаун

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Абсолютно серьезно:
Абсолютно серьезно: "Слуга народа" назвал COVID-19 "выдуманной болезнью"Политика
Военная помощь Украине под угрозой? Трамп намерен ветировать оборонный бюджет на 2021 год
Военная помощь Украине под угрозой? Трамп намерен ветировать оборонный бюджет на 2021 годСША
Степанов развенчал миф украинцев о
Степанов развенчал миф украинцев о "распиле" госбюджетаПолитика
Разумков о долгах перед зеленой энергетикой: Будем расставлять приоритеты
Разумков о долгах перед зеленой энергетикой: Будем расставлять приоритетыПолитика
"Прекрасная архитектура и живопись": Зеленский об открытии Андреевской церквиУкраина
Никто из депутатов не хочет
Никто из депутатов не хочет "новогодней бюджетной ночи" – РазумковПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять