Локдаун в Раде: депутаты поменяют график работы

Депутаты будут работать почти весь январь в комитетах

Верховная Рада намерена сдвинуть свой график пленарных заседаний на конец января из-за введенного в Украине локдауна. Об этом сказал на Согласительном совете в парламенте замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

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Он напомнил, что до 24 января в стране локдаун и даже с избирателями не получится поработать.

"У нас есть предложение: недели с 1 по 15 января и с 18 по 22-е сделать неделями работы в комитетах. А неделю с 25 по 29 января сделать пленарной. У нас выпадает только одна неделя (пленарная) и мы сможем в январе более или менее поработать", – об этом сказал Корниенко.

Соответствующий проект постановления будет вынесен на голосование в сессионный зал.

Как сообщали новости "Сегодня", эта пленарная неделя у депутатов последняя в 2020 году. Завтра, 15 декабря, Верховная Рада рассмотрит несколько важных законопроектов, например, госбюджет на следующий год и завершение конституционного кризиса.

Видео: Сегодня

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