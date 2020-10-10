Локдаун только разрушил экономику: Колесников о необходимых мерах борьбы с коронавирусом

Без личной ответственности и соблюдения необходимых правил каждым украинцем снизить темпы заболевания COVID-19 в Украине будет невозможно. Об этом в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" говорил вице-премьер-министр Украины по вопросам Евро-2012, министр инфраструктуры Украины с 2010 по 2012 год Борис Колесников.

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Главные тезисы беседы с политическим деятелем:

Наступила ли вторая волна

О второй волне говорить не приходится – рост заболеваемости происходит постоянно, просто в самом начале эпидемии коронавируса количество тестирований было очень ограничено и масштабы трагедии были неясны. Сейчас каждый должен думать о своей собственной безопасности, особенно люди старшего возраста, которые входят в группу риска – соблюдать дистанцию, меньше посещать людных мест. Об этом говорят медики всех стран.

Нужен ли локдаун

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Локдаун дал только разрушение экономики. Больше ничего он не принес. Конечно, самое важное – это сохранение человеческих жизней, но это можно было сделать и без "локдауна", который у нас соблюдается очень нестабильно. У нас нет ни дисциплины, ни опыта – и рост заболеваемости "локдаун" не остановил. Украине нужны были китайские специалисты, которые научили бы, как организовывать настоящий эффективный локдаун.

Нужно ли дистанционное обучение

Школы и университеты можно перевести и на удаленку. Зависит только от самого ребенка – будет он учиться или нет. Дети, и пребывая в школе каждый день, могут ничего не усвоить. И в больших городах дистанционное обучение будет полезно. Но в населенных пунктах, где уже не так развита инфраструктура, где нет проникновения интернета, это будет сделать сложно.

Хватит ли мест в больницах

Нужно понимать, что даже в странах с очень сильной медициной разворачивали госпитали на стадионах, военные госпитали, потому что система здравоохранения не справлялась даже там. Это нужно понимать каждому украинцу – свое здоровье нужно беречь и соблюдать элементарные правила безопасности.

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Возможны ли концерты и массовые мероприятия

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На открытом воздухе противопоказаний к проведению мероприятий нет. Концерты и футбольные матчи возможны. Но тут должна быть ответственность каждого – посетители должны носить маски и придерживаться всех необходимых мер.

Нужно ли закупать российскую вакцину

Если она работает, то ее нужно везти и в Украину. Безопасность граждан – это главное, поэтому эффективный препарат нужно везти, откуда бы то ни было.

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Почему Украина не обеспечила разовые выплаты гражданам во время карантина

У Украины финансовых запасов нет, поскольку 40% бюджета идут на оплату госдолга. Поэтому государство не могло помочь разовыми выплатами так, как это сделали США и другие страны. "Ковидного фонда" хватило бы на то, чтобы выдать по тысяче гривен, но они бы не помогли людям. Если бы была возможность выдать по 5-7 тысяч, этого могло бы хватить на поддержку.

Нужно ли поднимать налоги, чтобы наполнить бюджет

Все успешные страны начинали с маленьких налогов. Нужно выводить бизнес из тени – тогда бюджет наполнится. Как минимум, половина бизнеса сейчас работает в теневом секторе. Второй шаг – снижать неэффективные затраты. В борьбе с коррупцией и теневыми доходами поможет цифровая трансформация, полная оцифровка админуслуг – у системы "Дія" есть все задатки для этого.

Должно ли государство оплачивать тесты на коронавирус

Людям нечем заплатить за тесты, поэтому бесплатное тестирование можно было бы обеспечить. Те же средства из "коронавирусного фонда" можно было пустить на такую целевую помощь.

Способна ли справиться сегодняшняя система здравоохранения

Еще в Советском союзе система здравоохранения была на несколько десятков лет отставшей. Поэтому для сегодняшней системы, которая разваливалась почти три десятилетия, это очень сложный вызов и быстро решить этот вопрос не удастся.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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