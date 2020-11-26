Локдаун или бюджет? Кабмин собирается на срочное заседание

В Украине все больше говорят о локдауне, похоже, нам его таки не избежать

Кабинет министров сегодня соберется на внеочередное заседание, которое запланировано на 17:00. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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В свою очередь народный депутат Алексей Гончаренко предположил, из-за чего срочно могли собрать Кабмин.

"Планируют вводить локдаун? Или может бюджет?" – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, в Украине ввели карантин выходного дня, а всю страну перевели в "оранжевую зону". В правительстве говорят, что это необходимо для того, чтобы разорвать цепочку заболеваемости и к началу декабря выйти на плато по количеству заболевших. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабмин готовится к возможному локдауну на новогодние праздники.

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А сегодня глава МВД Арсен Аваков предложил ввести локдаун на 4 недели. По его словам, в первую очередь сейчас нужно решить вопрос компенсаций для бизнеса. А решение о жестком карантине правительство может рассмотреть уже в ближайшее время.

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При этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что его ведомство пока не вносило на рассмотрение правительства предложений по усилению карантина. Жесткий локдаун будет вводиться исключительно исходя из эпидемиологических показателей. По его словам, на данный момент заполненность больниц составляет 50,4%. Украинцев же оповестят о введении локдауна за 7-10 дней. Читайте в нашем материале, когда и на сколько могут закрыть страну.

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