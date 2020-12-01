"Локдаун будет – это 100%": Данилов назвал новую возможную дату

Локдаун в Украине точно будет введен – сейчас лишь определяется дата. Жесткий карантин будет или в декабре, или, возможно, со 2 января. Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Он напомнил, что весенний локдаун дал свои результаты.

"Все будет зависеть от того, какую в ближайшие дни мы будем иметь информацию, когда вводить локдаун. То, что локдаун в нашей стране будет вводиться – это 100%. Единственное – это вопрос времени, когда он будет вводиться: или он будет вводиться в декабре, или со 2 января. Сейчас как раз продолжается дискуссия со специалистами по этому вопросу", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что все зависит от украинцев, как будут соблюдаться карантинные ограничения.

Отметим, что на прошедших выходных, 28-29 ноября, закончился карантин выходного дня. В правительстве говорили, что это было необходимо для того, чтобы разорвать цепочку заболеваемости и к началу декабря выйти на плато по количеству заболевших. Вот только Степанов признал провал карантина выходного дня, а все из-за того, что его массово нарушали.

Тем временем сайту "Сегодня" источник в Кабмине сообщил, что локдаун в Украине хотят ввести с 23 декабря по 15 января, а этот вопрос будут рассматривать 2 декабря.

Видео: Сегодня

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